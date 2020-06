Frenan los comentarios sobre Juanga

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las declaraciones de Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gabriel, en las que afirmaba que el cantante estaba con vida han sido frenadas de manera legal.



Guillermo Pous, albacea del desaparecido artista, explicó que con una sentencia interlocutoria, un juez dejó claro que Alberto Aguilera, nombre real del artista, está muerto y su testamento es válido.



“Se me reconoce el carácter de albacea y a Iván Aguilera (hijo), el nombramiento de heredero universal, desestimando todos los argumentos del señor Muñoz y permitiendo continuar con el procedimiento”, dijo Pous.







En 2018, Muñoz dijo públicamente que “El Divo de Juárez” no había fallecido y que reaparecería en enero de 2019. Pese a que Pous aclaró que aún falta que se resuelva parte del procedimiento, celebró que la resolución frene los comentarios de quien se dice su excolaborador.



“Esto ya nos permite seguir avanzando para llegar a un punto en el que el señor ya se detenga de seguir hablando, molestando y diciendo toda esta serie de locuras que ha venido inventando en los últimos meses. Es lo único que se busca, merece descansar en paz don Alberto.



“En algún momento nos veremos las caras en el interrogatorio, en este pliego de posiciones donde me parece que se va a armar el circo con el señor Muñoz”, explicó.