Frenan nombramientos en órganos autónomos

Tras afirmar que en su Gobierno hay orden y buena administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tiene detenidos 100 nombramientos en organismos autónomos, porque no tienen ninguna función operativa.Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no pasa nada si no firma estos nombramientos, no así en el caso de la contratación de médicos, de maestros o de elementos para la Guardia Nacional."Tengo, por decirles, 100 nombramientos detenidos, ¿y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa, son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen."Si fuese algo urgente, lo firmo (...) firmo contratación de enfermeras, médicos, maestros, elementos de la Guardia, pero tengo ahí nombramientos pendientes de consejos para la transparencia, por decir algo, no es así, es un ejemplo".El Jefe del Ejecutivo expuso que por ley, hay que pagarles a esos funcionarios porque son independientes, pero no con los sueldos de antes, lo que representa un ahorro y no afecta el funcionamiento del Gobierno."Ahora 90 mil pesos mensuales, antes 200 mil, entonces, eso es ahorro y eso no altera para nada el funcionamiento el Gobierno, porque estaba excedido el Gobierno", sostuvo.El Presidente insistió en que su Gobierno lo que hace es cuidar las finanzas, con ahorros, impidiendo que se robe y con el personal necesario."Le digo a los empresarios a veces que así como ellos cuidan su gasto, no derrochan, invierten bien, imagínense lo que hacen las tiendas que venden mercancía, lo que le hacen a los que les compran alimentos, ¿qué no revisan la calidad de lo que van a comprar? (...) ¿No están pendientes de que esa mercancía no se eche a perder? ¿Qué no están pendientes de que no se roben la mercancía? ¿Tienen personal de más? No, no no".El tabasqueño mencionó que antes en el Gobierno había la idea de no cuidar el presupuesto, sin embargo, dijo, se debe cuidar más, incluso que el dinero particular."Uno recibe un mandato para cuidar los bienes públicos, entonces nada de derroches, cuidar todo", dijo.