Frenan orden de detención contra hija de César Duarte

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una jueza federal otorgó una suspensión provisional a Olga Sofía Duarte Gómez, hija del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, la cual evita que se pueda ejecutar cualquier orden de aprehensión que exista en su contra. La medida cautelar sólo la protege de delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.



La demanda de garantías fue admitida a trámite por Luz María Ortega Tlapa, jueza Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal.



La juzgadora fijó una garantía de 4 mil 900 pesos a la quejosa, y convocó para el próximo jueves para la celebración de la audiencia incidental, donde determinará si concede la suspensión definitiva.



Hace unos días, Bertha Isabel y César Adrián, hermanos de Olga Sofía, promovieron amparos contra cualquier orden de aprehensión que se pretenda ejecutar en su contra y contra una posible solicitud de detención provisional con fines de extradición.



Si embargo, sus peticiones no han sido admitidas a trámite por Julio Veredín Sena Velázquez ni por Augusto Octavio Mejía Ojeda, jueces Séptimo y Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, respectivamente, ya que se les pidió aclarar su demanda.



En julio pasado, Juan Mateo de Brieba Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, rechazó frenar cualquier orden de aprehensión contra Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex gobernador, con la cual se busque su detención con fines de extradición.



Asimismo, César Duarte promovió un amparo con la intención de que el gobierno de México no presente la petición formal de extradición, tras su captura en Estados Unidos.



Sin embargo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, declaró infundado su recurso, confirmando la resolución de María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien negó la suspensión.



El pasado 8 de julio, César Duarte fue detenido en Miami, Florida, por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, luego de tres años de permanecer prófugo.



El 8 de octubre de 2019, la juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró orden de aprehensión contra Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.



El 18 diciembre de ese mismo año, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud de extradición a Estados Unidos.



Con información de Milenio