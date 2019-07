Frenan, por ahora, posible captura de Rosario Robles

Un juez federal suspendió de momento cualquier orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en los últimos días contra Rosario Robles, quien ya fue emplazada judicialmente para responder a una imputación por la Estafa Maestra.El Juez de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol, la suspensión provisional contra un eventual mandamiento privativo de la libertad.El juez giró oficios a la Fiscalía General de la República y diversos jueces federales, requiriéndoles que rindan sus informes previos y justificados, especificando si existe la orden de aprehensión.También fijó para el 6 de agosto la audiencia incidental en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva.Robles está citada el próximo 8 de agosto al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a una audiencia inicial donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado del caso de la Estafa Maestra.El ilícito imputado en principio no amerita la prisión preventiva oficiosa, por lo que teóricamente tendría la posibilidad de llevar un eventual proceso en libertad.