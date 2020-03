Frenará calor al coronavirus en Coahuila

Escuchar Nota

pues los estudios de traslado para muestras viables demostraron que el Covid-19 solo sobrevive entre los 4 y 8 grados centígrados de temperatura, aseguró Raymundo Zamarripa, coordinador de Prevención y Promoción a la Salud de la Jurisdicción Número 8.pues durante las capacitaciones al personal de salud se evidenció que la humedad y la temperatura son factores determinantes para su transmisión”, comentó el epidemiólogo.Sin embargo, consideró que además de dichas condiciones naturales, para evitar su contagio es indispensable continuar con las recomendaciones que ya emitió la Secretaría de Salud,, entre otras.Los mapas que muestran la distribución del Covid-19 hasta el momento,parece dar la razón a este argumento, pues solo en los países con temperaturas más bajas se ha propagado este virus.Explicación que también sustentan diversos estudios científicos sobre los patrones depues las microgotas que una persona infectada expulsa por nariz y boca, cuando tose o estornuda, se transmiten de manera más eficiente en ciertas condiciones climáticas.Además de las temperaturas que prevé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional,“las medidas de contención para evitar la propagación y que el virus siga siendo importado y no propagado entre los coahuilenses se han hecho correctamente en Coahuila”, aseguró Zamarripa.Prueba de ello, destacó, es el caso dey el alcance de este virus importado no ha sido eventual, incluso desmintió que una familia en Acuña, que había regresado de Europa, sea probable portador del virus.Actualmente, si un viajero viene de una ciudad donde ya se presentaron casos, la indicación es que debe comunicarse al 911, explicó, donde un grupo deseñalará si se encuentra sintomático o no.si llegara a presentar algún síntoma en los próximos 14 días, una brigada especializada acude a su domicilio para la evaluación y traslado a un hospital de la localidad”, comentó.Tras actualizar a 16 la cifra de nuevos contagios pordio a conocer que se implementaránpara hacer frente al virus.Hasta ayer había confirmadosy se investiga si uno de estos casos es una transmisión de segunda generación.Lo anterior quiere decir que la persona infectada no tenía antecedentes de viaje a países con transmisión comunitaria y se contagió en México por una persona que importó el virus del extranjero;José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología,hasta que no sean necesarios, esto para evitar afectar la economía, la educación y la vida cotidiana de las personas.“Si nosotros adelantamos las intervenciones de sana distancia en la comunidad, vamos a extender las intervenciones,“Por eso debemos ser muy puntuales siempre para poder empezar a iniciar con una actividad”, dijo.“Son muy respetables las medidas que tome una institución como la UNAM o el Tecnológico de Monterrey,mientras no haya evidencia documentada de que estemos en ese segundo escenario”, indicó el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán.En tanto, autoridades municipales de Huixquilucan informaron anoche queal regresar de un viaje desde Italia, fue dado de alta.Luego del anuncio de que México entrará–los contagios de esta enfermedad serán locales– gobiernos, organismos públicos y privados, así como instituciones de educación superior anunciaron ayer medidas para enfrentar esta pandemia en busca de disminuir su impacto.También se incrementaron las medidas de higiene, evitar abrazos y besos, tomar clases en línea y aplicar cuarentena de sitios donde se confirmen casos.y plantear acciones ante la próxima entrada de la fase 2 del Covid-19.Los integrantes de laseñalaron que las autoridades sanitarias han hecho lo que deben para evitar la propagación. Sin embargo, advirtieron que el paísque vayan acostumbrando a la población.Así, los órganos de dirección del Senado anunciaronasí como la cancelación de eventos masivos y viajes al extranjero.Para evitar contagios, la Cámara de Diputados suspendió eventos y visitas que no tengan carácter legislativo dentro de San Lázaro.para suspender actividades multitudinarias, cerrar tanto facultades como escuelas donde se presenten casos de estudiantes contagiados y planear clases en línea.En tanto, lay las autónomas deanunciaronLos gobiernos del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, y de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, señalaron que no se podrán hacer eventos masivos organizados por las autoridades locales.para impedir que la pandemia se propague en la región, como cuarentenas obligatorias a viajeros provenientes de países de riesgo, suspensión de vuelos y cancelación de eventos masivos.En América Latina se han registrado más de 160 casos en al menosEn Venezuela, el presidentey los vuelos procedentes de Europa y Colombia y declaró el “estado de emergencia permanente” en el sistema de salud para la prevención del brote.también prohibieron los vuelos desde y hacia Europa a partir de mañana y suspendieron las clases hasta fin de mes.lo que, entre otras medidas, conllevará suspender durante 30 días los vuelos internacionalesasí como más zonas afectadas por la enfermedad., se sumó a la prohibición de vuelos procedentes de Europa y Asia.especialmente el veto de viaje desde Europa, no han recibido otra cosa que críticas. La Comisión Europea cuestionó duramente una acción unilateral para la que no fueron consultados., aunque Trump dijo que contempla aplicar restricciones de viaje doméstico a y desde zonas con grandes brotes del coronavirus.locales y privadas de atajar un contagio cada vez más masivo: el Congreso y la Casa Blanca cancelaron las visitas turísticas hasta como mínimo el 1 de abril.En New Rochelle, zona cero del brote de coronavirus de la costa este, a 25 minutos de Manhattan, empezó la repartición de comida por parte de la Guardia Nacional.cancelando directamente las actuaciones de Broadway., lo que generó en diferentes puntos de Saltillo iniciaran las compras de pánico. Entre los productos más buscados se encuentran los cubrebocas, artículos para desinfectar y gel antibacterial.en tiendas de cadenas como Sam’s Club, Walmart, Soriana y Costco y farmacias como Guadalajara y Del Ahorro, mientras que en algunos supermercados decidieron dosificar sus productos.De acuerdo con trabajadores, por la mañana se registraron largas filas de compradores de artículos de higiene, incluso algunos clientes exigieron que les proporcionaran los artículos que ya empiezan a escasear.Además llamó la atención de los trabajadores la compra deciudadanos realizaron compras de productos antibacteriales.Establecimientos comerciales de la zona sur de Monterrey,