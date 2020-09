Frenará desarrollo presupuesto corto

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunado a factores internacionales, el recorte presupuestal para Coahuila hará más difícil salir de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, aseguró José Antonio Lazcano Ponce, presidente de la Canacintra Coahuila Sureste.



Mientras que los diferentes sectores industriales avanzan a marchas forzadas en la reactivación, los marcados recortes en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2021 agravan la falta de impulso para los sectores productivos.



“Nosotros no vemos decisiones tomadas a favor del sector empresarial, salvo que sean para recaudar. La Iniciativa Privada sigue sin ser una prioridad para el Gobierno federal… No sentimos que haya un verdadero trabajo conjunto para ver de qué manera se aminora la carga, sino que para el Gobierno cada vez es mayor la necesidad de obtener recursos y el único sector que considera que puede hacerlo es al que ya genera económicamente para el país”, lamentó.



Cooperación



Lazcano Ponce hizo un llamado al establecimiento de una política de desarrollo compartiendo responsabilidades para sacar este barco a flote.



“Ya sabíamos que venía austero, pero con posibilidades de detonar de una forma más importante la actividad económica. Viene muy ajustado… Va a ser cada vez más difícil salir de la crisis económica que estamos pasando”, expresó.



Previó que con los recortes a la entidad se impactará el desarrollo de infraestructura y ello conllevará al freno del crecimiento económico.



Por otro lado, el líder de los industriales señaló que, aunque se habla de de que no se incrementarán los impuestos, se manejan otros con posibilidad de creación en perjuicio de la economía de las empresas que ya enfrentan un momento difícil.