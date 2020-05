Frente a covid-19, familiares de jornaleros viven en condiciones insalubres

Escuchar Nota

Exigen una mejor distribución de esa información, sobre todo en estos días en que centenas de familias se integrarán al trabajo agrícola en por lo menos diez estados del país y lo harán en una situación de extrema vulnerabilidad, señaló.



.- Familiares de jornaleros viven en condiciones insalubres que no permiten la sana distancia y posibilidades mínimas de higiene ante la escasez de servicios, situación que los pone en riesgo ante la enfermedad deLa integrante de la coordinación de la, denunció que son diversos los asentamientos en zonas rurales del país de jornaleros y sus familias, incluidos menores de edad, donde viven hacinados y sin servicios.Ejemplo de esto es el, que se localiza en la comunidad dedel municipio de. Aquí, año con año, llegan familias del estado deEn un pronunciamiento, dirigido a las autoridades federales y locales se precisa que “el espacio se encuentra deteriorado en su totalidad, es notorio el olor permanente del canal de aguas negras (drenaje expuesto) que se encuentra frente al albergue. La exposición del drenaje es un foco de infección grave y de urgente necesidad de atención”.Laacepta que las autoridades federales han distribuido información sobre la pandemia entre las poblaciones de jornaleros como la “Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el”; sin embargo, dicha información “percibimos que no son del conocimiento y por tanto aplicabilidad cabal en los estados”., recordó que de cara al, existen zonas del país, por ejemplo,, donde “comienza a haber una sobreoferta de mano de obra, ya que las personas de localidades aledañas ya no tienen trabajo”.Entre los jornaleros que laboran en la costa de Hermosillo en Sonora, apareció una zona de contagio, informó a su vez el investigador dey miembro de la“El 5 de mayo pasado, la autoridad sanitaria local, dio a conocer que 8 jornaleros/as resultaron positivo por el, pero no se ha sabido más”.Información por Milenio