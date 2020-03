Frente a la pandemia del coronavirus, AMLO pierde liderazgo: diputada

Escuchar Nota



“El Gobierno Federal ha perdido el liderazgo que debería retomar en este tema: en todos los estados distintas instancias han tomado medidas distintas a las que viene sugiriendo el Gobierno Federal”, destacó la diputada federal Verónica Juárez Piña.

“Y mientras tanto el Presidente sigue en actos públicos, llamando a que salgan de sus casas, a que no se apaniquen, lo cual me parece una irresponsabilidad”.

“Lo que puede esto provocar es que no se tenga lo necesario para dar una respuesta inmediata en los servicios de salud por ejemplo”.

“Hay una serie de medidas que los gobiernos locales han recomendado, lejos de lo que ha dictado la autoridad federal. Para el Gobierno Federal seguimos en la transición de la Fase 1 a la 2”.

“La línea (de crecimiento) así nos lo menciona. Si observas cómo ha ido aumentando, puede seguir esta línea. A mí me parece acertado lo que han estado haciendo los gobiernos estatales y tomar todas las medidas necesarias”.



“Ha habido evidencia de que no cuentan con lo necesario. Debería ser una prioridad apoyar a los trabajadores que están enfrentando de manera personal esta crisis, a todos los trabajadores del sector salud, que son los que deberían de tener todos los insumos necesarios”, concluyó.

y lo rebasaron la sociedad y los gobiernos estatales, que tomaron medidas para reducir los riesgos de contagio.Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda aplicar el distanciamiento social para romper la cadena de contagio, el mismo López Obrador sigue con actos públicos y convoca a los mexicanos a salir a la calle.La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, indicó que los gobiernos estatales recomiendan no saludar de beso, mantener distancia y se han cancelado actos públicos y servicios religiosos.Sin embargo, en la realidad ya estamos en la fase 2 y 3, incluso los gobiernos estatales recomiendan no salir a la calle para contener la pandemia.Advirtió que los casos de coronavirus van a la alza en el país, con un repunte significativo el fin de semana, por lo que se prevé que habrá miles de infectados y más muertes por el virus.De lo contrario, si la gente no permanece en casa e ignora las recomendaciones de cuidado, el apoyo médico y hospitalario será insuficiente para atender a los miles de pacientes que se espera requerirán atención especializada.Al respecto, indicó que ya ha habido reclamos de médicos y enfermeras en diversas clínicas por falta de equipo de protección adecuada para atender pacientes con coronavirus.