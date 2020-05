Frida Sofía asegura que retomará su carrera musical

Escuchar Nota

“Voy a tomarme un break para regresar porque lamentablemente no empecé con el apoyo que necesitaba”, dijo Frida Sofía.



Ver esta publicación en Instagram #toxicistoxic Una publicación compartida por ⠀ (@ifridag) el 18 de Sep de 2019 a las 5:14 PDT

“Hubo muchas cosas en el camino que ya saldrán a la luz, no por una entrevista, no por esto y por el otro, pero de que voy a cantar voy a cantar”, dijo.



“Ese piano tiene muchísima historia, básicamente lo han tocado pianistas de todo el mundo y a parte mi abuela colecciona antigüedades, entonces no sé cómo lo consiguió y es de museo. Está en México y lo quiero de regreso”, comentó Frida Sofía.



.- Después de la polémica en la que ha estado envueltacon su mamá,y el pleito que aún tiene con su ex pareja,, ahora la joven de 28 años realizó una transmisión en vivo encon una de sus amigas. En esta plática que tuvo con su amiga, la nieta demencionó que tiene intenciones de retomar su carrera como cantante.Hay que recordar que el año pasadolanzó una canción que lleva el nombre dey a principios de 2020 promocionó, pero lamentablemente su carrera como solista no tuvo mucho empuje como ella hubiera querido, así lo reveló en la transmisión en vivo con su amiga que retomó el programaTambién contó que su carrera no empezó bien por los diferentes problemas que salieron a la luz, esto haciendo referencia a las diferencias que tiene con su mamá,Además, reveló que su abuela,le hizo un obsequio hace tiempo. Se trata de un piano al cualle tiene un cariño especial.Información por Milenio