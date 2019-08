Frida Sofía confiesa que se sometió a un aborto

Frida Sofía confesó que se practicó un aborto porque no fue apoyada por su entonces pareja, Christian Estrada.En una entrevista para el programa Ventaneando, la cantante reveló que se enteró en la mañana de Año Nuevo comenzó a sentir los primeros síntomas."Comencé a vomitar, me hice la prueba, salió positiva. Le mandé eso a Christian. Yo no le tenía confianza a ese hombre, porque ni mi mano salía en la foto", declaró.La intérprete de "Ándale" dijo que estaba segura de que su entonces novio estaba con ella sólo por interés económico, por lo que no esperaba ningún tipo de apoyo de su parte."Me dijo que tomaría un avión, él estaba en Los Ángeles. Pasaron las horas y vi en Instagram que estaba de fiesta."Y yo en mi cama, hecha mierda, sola. Es lo más feo, de verdad, es lo más feo que me ha pasado en la vida", declaró.Frida Sofía decidió abortar por la falta de interés de su pareja, y cuando fue al ginecólogo le informaron que tenía cinco semanas de gestación."Me preguntaron si quería tener al bebé, ahí dije que no. No pude porque no puedo traer una criatura a este mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí", compartió.La cantante agregó que Christian Estrada fue también la razón principal por la que se separó de su madre, Alejandra Guzmán, pues poco antes del aborto, se dio cuenta de que compartía en redes fotos en los mismos lugares que su mamá, por lo que sospechó de un romance.Agregó que después de abortar, le pidió a su mamá que tomará distancia de Estrada, pero se negó."No se vale. Ni para mí, ni para el bebé, ni para el futuro. No podía seguir, ahí fue cuando corté el lazo con mi mamá y ella conmigo", explicó.Frida Sofía mencionó que practicarse el aborto fue una decisión que le afectó, pues ella estaba entusiasmada con formar una familia; pero admite que también fue una cuestión de salud, pues consume medicamentos psiquiátricos que pudieron afectar el embarazo.