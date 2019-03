Frida Sofía estalla nuevamente contra Michelle Salas

A pesar de que Michelle Salas había preferido mantenerse en silencio luego de las fuertes declaraciones de Frida Sofía en su contra, por fin rompe el silencio y responde a esta controversia.Durante su estancia en Monterrey, Nuevo León, la modelo fue cuestionada por un reportero del programa Hoy sobre los mensajes que la hija de Alejandra Guzmán ha realizado en su contra, y así respondió:“No tengo ningún comentario porque creo que, pues no sé, no es relevante, porque el amor va más allá, y la familia va más allá y no tengo por qué hablar mal de nadie”.Previo a esto, la bisnieta de Silvia Pinal aseguró estar feliz y en paz con toda su familia. “Yo tengo una familia espectacular, yo amo a mi abuela, a mi bisabuela, y ustedes saben ¿no?, la conexión que yo tengo con mi abuela, con mi bisabuela, con mi mamá, en verdad con toda mi familia”.Sin entrar en una guerra de declaraciones, fue como Michelle manifestó que por ahora su vida está enfocada en el mundo de la moda y sus otros proyectos profesionales.En cambio, las cosas con Frida Sofía son muy distintas. La fitness coach ha regresado a sus redes sociales para hablar de nuevo por la situación que ocurre en su familia.En varias stories desmintió primero que sus publicaciones pasadas fueran una excusa para denunciar que es víctima de acoso. "Dejen de decir que me estoy quejando del ciberbullying porque siempre me lo han hecho. No es nada nuevo que me digan drogadicta, que me insulten: ‘Deberías de aprender de Michelle’, o sea, ¿qué quieren que aprenda? ¡Qué fácil decirme bipolar y loca! Pero las locas hablan las verdades.Frida Sofía también desmintió que de adolescente haya tenido una sobredosis que lo llevó al hospital.“En Suelta la Sopa acaban de decir que me fui al hospital por una sobredosis. ¿Saben qué pasó? Se murió mi mejor amiga quemada viva y yo de pend... me eché todos mis antidepresivos porque pensé que me iban a hacer poquito feliz. Pero tenía catorce años. Sí, la cag***…, wey, pero ¿sabes qué? Tengo los hue… de pararme aquí y decirlo. Pero ahorita no la estoy cag****, lo que estoy haciendo es liberándome de toda la mie**a que es esta gente y no me voy a callar (sic)”.Y de nuevo, Frida Sofía habló de su tía Sylvia Pasquel, de su sobrina Michelle Salas y de su prima, Stephanie Salas.“Si quieren salir con sus mam***s de: ‘Yo no voy a hablar mal’, ¿qué vas a hablar? Exigen respeto, dicen que porque (Pasquel) es mayor que yo, que yo tengo que respetarla. ¿Cómo voy a respetar a esta persona que en primera ni conozco. En segunda, en la vida le ha importado su familia. Y son las tres, ya saben cuáles, y si quieren que los diga (los nombres), los digo… Porque saben muy bien lo que tengo aquí (en la mente). Y no se me olvida”, concluyó.