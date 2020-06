Friends lanza libro oficial con recetas para amantes de la cocina

Escuchar Nota

Ya pueden pedir el libro de cocina de #Friends, que contiene 90 recetas para hacer bebidas, comidas y pósters como el Rachel’s Trifle, las galletas de la abuela de Phoebe, el sandwich de Ross hecho con sobras de Thanksgiving. Cuesta $29.99 dólares.#FriendsTheOfficialCookbook pic.twitter.com/gfb2ioQUEo — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) May 19, 2020

Sin duda uno de los programas de televisión que más ha enamorado al público a través de los años es Friends, y a pesar de que hace más de una década que se estrenó su último episodio, todo lo relacionado con esta serie aún sigue siendo motivo de tendencia.Recientemente los creadores de la serie anunciaron que habrá un “The Official Cookbook” con todas las recetas que se hacen el en programa, pues como bien sabemos, Mónica era Chef y Joey un gran aficionado de la comida, y sus recetas siempre se le antojaban al público que veía el programa.25 años después de su estreno los fans más allegados esperan poder adquirir dicho libro, que le lanzará el próximo 20 de septiembre, y se venderá a través de Amazon, con un precio de 26.99 dólares, con 176 páginas llenas de recetas de comida, las cuales prepararon los integrantes durante la serie.Friends tiene personajes amados como Rachel, Phoebe, y algunos no tan queridos como Janice, e incluso el propio Ross, sin embargo, todos están deseando poder verlos nuevamente, pues se supone que este 2020 iba a haber un reencuentro del elenco, sin embargo, este se ha visto aplazado a causa de la pandemia por el coronavirus.Por tanto, mientras llega el esperado reencuentro de la serie, se podrá tener a Rachel, Joey, Ross, Monica, Chandler y Phoebe en nuestros propios hogares y con comida ¿Qué mejor combinación?El reencuentro es un hecho, todos los actores lo han confirmado, incluyendo la propia Jennifer Aniston, quien se ha dicho contenta de volver a interpretar a Rachel.Aún no se sabe cuándo llegará este reencuentro, pues las grabaciones se han visto pausadas, por lo que esperemos que pronto se retomen, todo dependerá de cómo evolucionen las medidas por la Pandemia del Coronavirus.