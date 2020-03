Frontera no se cierra, sólo se limita: Bres Garza

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Tras la iniciativa por parte de los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila para cerrar el cruce de Estados Unidos a México como medida preventiva del coronavirus, el alcalde de esta de Piedras Negras, Claudio Bres Garza indicó que la frontera no se puede cerrar, sólo limitarse; acción que ya ha tomado Aduana y Protección Fronteriza de Eagle Pass.



“El gobierno de los Estados Unidos agrega como viajes no esenciales para ir de compras de supermercado o carga de gasolina, seguirá habiendo otros como no esenciales como es la donación de plasma e ir por cuestiones médicas, así como cragas y mercancías”, declaró.



De acuerdo con el edil, no se puede cerrar los cruces, ya que no se puede negar que ningún ciudadano americano vaya a su país y viceversa en el caso de un mexicano que quiere regresar a su país.



“Sabemos que en la frontera mexicana hay una zona libre en materia migratoria, nunca a una persona que cruza la frontera se le solicita un documento migratorio”, determinó.



Asimismo, agregó que esto no es posible debido al fenómeno de la doble nacionalidad, la cual persiste no sólo en este municipio, sino en muchos otros municipios fronterizos.



Finalmente, declaró que en dado caso que la situación lo requiera se pudiese limitar ciertas horas un puente, siempre por producto del bajo tráfico.