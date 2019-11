Frozen 2 destruye teoría que decía que Tarzán era hermano de Elsa y Anna

Ciudad de México.- Frozen 2 fue estrenada con gran éxito a nivel mundial, después de todo lo que significó la película original de 2013, cuando las hermanas Elsa y Anna presentaron su historia en el mágico reino de Arendelle.



Desde la primera película, por toda la mitología y fantasía evocada y por la magnitud del universo de Disney, los seguidores de “Frozen” formularon distintas teorías, sobre todo en torno al supuesto universo compartido a partir del cameo de Rapunzel y Flynn Rider de “Enredados” (“Tangled” en su idioma original).







Entre estas invenciones surgió una sobre los padres de Elsa y Anna, que fue dada por cierta por cientos de fanáticos. Según esta teoría, los reyes no murieron cuando su barco naufragó al sur de Arendelle, sino que llegaron a la orilla de una isla desconocida, en cuya jungla se vieron obligados a comenzar una nueva vida y donde tuvieron un tercer hijo al que llamaron Tarzán.



Sin embargo, luego de ver la historia de las hermanas en "Frozen 2″, esta teoría fue desbaratada. ¿De qué forma? A continuación te explicamos todo, pero si aún no ves la película, lo mejor sería que no sigas adelante.



¿CUÁL ERA LA TEORÍA SOBRE LOS PADRES DE ELSA Y ANNA?



La teoría era muy creíble, ya que relacionaba la historia de los padres de Elsa y Anna con los orígenes de Tarzán. Es probable que Disney nunca aborde la teoría, pero era algo que los fanáticos no podían refutar. Hasta ahora, ya que Frozen 2 se estrenó y ofrece más información sobre el destino de los padres de Elsa y Anna. ¡ADVERTENCIA SPOILER!







Resulta que los padres de Elsa y Anna les mintieron cuando dijeron que iban a viajar hacia el sur. Al buscar la misteriosa voz que llamaba a Elsa en Frozen 2 , la reina viajó lejos hacia el norte y descubrió el barco de sus padres. Se enteraron que sus padres realmente viajaban al Mar Oscuro para tratar de aprender los secretos sobre los poderes de su hija mayor. Sus progenitores murieron en el barco, juntos, en busca del conocimiento sobre el Bosque Encantado y los poderes de hielo.



Esto fue lo que realmente sucedió con la mamá y el papá de Elsa en la pantalla, y sabemos que no se perdieron en el mar, desafortunadamente tenemos que descartar cualquier vínculo con la teoría de Tarzán.



Por otro lado, “Frozen 2” no ha contado cuál ha sido el verdadero significado del cameo de Rapunzel y Flynn.