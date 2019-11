Frozen 2, la película animada con el mejor estreno en la historia de Disney

Ciudad de México.- A seis años de que Frozen se convirtiera en un hito de la cultura pop actual, el regreso a los cines de la historia protagonizada por Elsa, Anna y Olaf está rompiendo cuanto récord se le ponga enfrente y ya de inicio, “Frozen 2” se ha convertido en la película animada con el mejor estreno en la historia de Disney y de cualquier otro estudio.



Durante sus primeros tres días en los cines del mundo, la nueva aventura de la reina de hielo ha superado varias marcas:



Se convirtió en el estreno más taquillero de cualquier película animada.



Logró un nuevo récord en Estados Unidos y Canadá para una película animada estrenada fuera de la temporada de verano.

Es el mejor debut para cualquier lanzamiento de Walt Disney Animation Studios.



Estas son los impresionantes de Frozen 2 en su estreno



Pero como todo en esta vida es mejor con números, aquí van las impresionantes cifras que ha registrado “Frozen 2”: recaudó 127 millones de dólares en Estados Unidos (2,469,749,950 de pesos mexicanos) y 350 millones (6,806,397,500 de pesos mexicanos ) en el mundo.



Muy probablemente dichos números registrarán un nuevo impulso durante los próximos días, ya que Disney decidió estrenar la película una semana antes del Día de Acción de Gracias y por eso se prevé otro importante repunte en su recaudación en su segunda semana, cuando habría días feriados en Estados Unidos y los niños no irán a las escuelas.



¿Frozen 2 logrará el éxitos arrazador de la película original?



La primera parte de "Frozen" se estrenó en este feriado, acumulando 93 millones de dólares en cinco días y 67 millones en el fin de semana de tres días.



Pese a los buenos pronósticos, será difícil para la nueva aventura de la "Reina de Hielo" superar o al menos igualar los resultados del filme original, que permaneció entre los 10 primeros lugares durante 17 semanas y recaudó mil 270 millones de dólares en total.



Ello, sin contar que el éxito de la canción "Let it Go" permitió el lanzamiento de una oleada de mercancías, vestidos de Elsa y hasta un musical de Broadway.



Además, "Frozen" triunfó en la entrega de los Oscar, al ganar en dos categorías: Mejor Película Animada y Oanción original.