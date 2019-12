Frozen 2 logra meter dos temas al Billboard Hot 100

"Whoa. Muy honrada de ser parte de esta increíble canción", escribió.



volvió a hacerlo y así como en su momento, el tema principal de la primera parte de la famosa película de princesas de Disney, logró romper records y ganar premios,hoy celebra haber entrado directo al número 55 al Hot 100 de los Billboard Además,, quien da voz a la Reina Iduna, madre de Elsa y Anna, reaccionó al estrenarse en la misma lista, todo gracias a su dueto Frozen 2 con Idina Menzel, pero con el tema titulado "Show Yourself", que entró en el número 99.La actriz y cantante mostró su entusiasmo por su debut en Twitter al compartir la actualización de la cuenta de Billboard Charts.Aurora también debutó en el Hot 100 con su canción "Into The Unknown", asistida por Menzel, la pista seminal de la secuela de la película que llegó al número 55.El video del tema interpretado por Idina Menzel y AURORA fue compartido por Disney en su canal de Youtube.