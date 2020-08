Frustra ‘Orbelan’ camotiza poblana

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con un gol al 91’ de Orbelín Pineda, Cruz Azul rescató el empate a uno ante Puebla, de visita en el estadio Cuauhtémoc, y alargó a 17 su racha de partidos sin derrota, entre Liga MX, Concachampions y la Copa por México.



Los celestes no solo sufrieron la cancha de La Franja, que se vio afectada por la tormenta que cayó durante el primer tiempo, y que generó primero que el balón no rodara en varias zonas, también que el pasto se moviera en el momento menos oportuno.



Un viejo conocido celeste, el ahora DT del Puebla, Juan Reynoso, enfrentaba por primera vez en el banquillo a La Máquina y cerca estuvo de ganarle, como lo dijo en la víspera en entrevista.



El conjunto cementero tuvo la posesión y siempre fue al ataque, pero careció de contundencia, esa que el club poblano sacó a relucir al 47’, cuando Pablo González marcó para el local.



El capitán del Puebla aprovechó que Julio César Domínguez hizo un pésimo rechace, de tacón, a un centro de Christian Tabó, para rematar sin marca a segundo poste.







Saltillo, presente



La Franja hallaba la ventaja pese a que su portero Nikolas Vikonis se exigió a fondo para desviar disparos de Milton Caraglio (21’ y 32’) y luego, dos veces atajó los remates de Misael Domínguez, al 81’, aunque en su segundo intento, el celeste resbaló por lo flojo de la cancha.



La hace Orbelín



Sin embargo, con La Máquina encima, Orbelín Pineda controló un rechace en los linderos del área y sacó disparo al ángulo pata lograr la igualada, que en la banca festejaron como si el título hubieran ganado.



El Puebla estuvo a punto de ligar triunfos, aunque al menos sumó 4 unidades en la cima del campeonato.



Cruz Azul, que no pierde desde el 17 de enero de este año, logró mantener el invicto y también llegó a 4 puntos, pero dejó muchas dudas en este duelo.