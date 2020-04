Fue Aarón Hernán un amuleto del melodrama

Escuchar Nota

Ciudad de México.-Aarón Hernán murió el domingo a los 89 años en su cuarto dentro de La Casa del Actor, donde residía, a causa de un infarto agudo al miocardio.



Así lo confirmó la directora del inmueble, Elisa Furlong, quien comentó que, previo a su deceso, Hernán mostraba una gran mejoría tras la operación de cadera a la que se sometió hace unos días debido a una caída.



“Estaba muy bien, había pasado un día maravilloso, habló con su hija, estaba recuperándose y se recostó un rato. Su cuidador notó que algo estaba mal, llamó a enfermería y, de repente, ya había fallecido.



“Fue muy rápido, sorpresivo, desconcertante. Estamos muy tristes”, afirmó Furlong en entrevista.



Según Jorge Ortiz de Pinedo, vicepresidente de La Casa, desde hace dos semanas Hernán permanecía en un cuarto aislado con el fin de confirmar que durante su estancia en el hospital no adquirió Covid-19.







“Hablé con él por teléfono y me decía que estaba enojado porque no podía salir ni ir al comedor, pero le explicaba que teníamos que confirmar que no hubiera problemas. Su muerte no tiene que ver con coronavirus.



“Salió bien de la operación (de cadera), se estaba recuperando, pero el corazón no tiene palabra de honor. Es una pena, gran pérdida”, expresó Ortiz de Pinedo.



Fue uno de los grandes “amuletos” de los repartos que armaba Ernesto Alonso, quien le dio roles de padre, sacerdote, padrino, tío o protector de la protagonista.



Es recordado por clásicos de los 70 como Muchacha Italiana Viene a Casarse, La Cruz de Marissa Cruces y El Carruaje, entre otras.