‘Fue el más listo de todos’: Hermano de Giovani Dos Santos se ríe de los ex de Belinda

‘Gio es el más listo’

Todos diciendo que dejaron de creer en el amor porque Liam y Miley se separaron,,,, yo deje de creer en el amor cuando Belinda y Giovanni Dos Santos terminaron, hasta tenía su Beliseñal para dedicarle goles pic.twitter.com/gWWUMEox8W — yael (@mirandayael_) August 13, 2019

“Que raro porque era muy joven en ese momento cuando estaba con ella, así que me sorprendió que no se haya tatuado nada. Bien, muy bien…yo creo que fue el más listo de todos”, señaló el jugador de Los Ángeles Galaxy.

“Ni la conocí, la conocí una o dos veces, pero como nosotros vivíamos en Europa y ella aquí en México, no tuvimos el placer de conocernos al 100 por ciento”, agregó.

“Bueno eso no te lo puedo decir yo, de hecho, de Giovani y su vida privada con ella, lo único que puedo decir es que ahora mismo Giovani está muy bien, está feliz con su vida, viviendo con mi familia, que es lo que él más quería después de estar mucho tiempo en Europa, y bueno, no te puedo comentar mucho en ese tema”, dijo.

Si hay algo que caracteriza a casi todasse han quedado con el recuerdo de la cantante no solo emocional, sino también físicamente, pues se han tatuado algo relacionado a ella en alguna parte de su cuerpo.Respecto a ello, su hermanoafirmó que el actual jugador del América Giovani Dos Santos “fue el más listo de todos”, pues no se plasmó en el cuerpo a la intérprete de ‘Amor a primera vista’.Al cuestionarle sobre cómo era la actriz como cuñada, Jonathan confesó que nunca pudo convivir con ella debido a que él vivía del otro lado del mundo.Ignora si ‘Beli’ deprimió a Giovani Dos SantosFinalmente, el futbolista comentó que desconoce si su hermano vivió momentos de depresión cuando terminó conal igual que no sabe si su hermano gastó mucho dinero en la cantante como se ha ventilado con sus posteriores relaciones.