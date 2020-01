Fue Jesucristo reto para Samo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Minutos antes de entrar a escena, Samo aún repasaba sus diálogos de Pedro, su personaje en Jesucristo Superestrella, musical en el que se presentó oficialmente la noche del viernes.



Su experiencia en la música le daba seguridad de que todo saldría bien, pero su debut en el teatro musical lo ponía nervioso porque no es sencillo realizar un espectáculo junto a varios actores, así lo reconoció él mismo.



“Estos últimos ensayos fueron difíciles por tratar de ensamblar con los demás actores en escena y reconocer los espacios.



“Todos los trazos los hice en un salón solo con el director y ya en el escenario tienes de manera real los espacios, pero es una compañía maravillosa, me ha ayudado de una manera espectacular cuando existe alguna duda en el escenario, siempre están al cuidado”, contó el cantante previo a su presentación en el Centro Cultural Teatro 1 de la capital del país.



A pesar de los nervios, el cantante compartió sentirse cómodo con su integración a la obra musical, en la que también actúan artistas como Beto Cuevas, Kalimba y María José, por la cercanía con su historia.



“Le voy a poner corazón a cada cosa de la obra.



“Voy a abrazar al personaje porque me identificó mucho, como él, me gusta defender a mis amigos y la gente que quiero”, dijo el intérprete de Sin Ti.



Por ello, el artista compartió que para sus siguientes funciones mantendrá el mismo rigor en su preparación para dar lo mejor en el escenario en el que el fin de semana celebró junto al elenco llegar a más de 180 mil espectadores, superando a las 20 funciones que tenían programadas en 2019.



“Seguiré preparándome con mucho agradecimiento a la vida, a la carrera, al teatro, a la producción, a toda la gente detrás del espectáculo”, expresó Samo.



La puesta continuará presentándose hasta el 16 de febrero.