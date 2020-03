Fue Lety Calderón mujer engañada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Leticia Calderón declara que ella creyó en lo que su exesposo Juan Collado le dijo, al igual que lo hace ahora la actual pareja del abogado, Yadhira Carrillo. Pero deja claro que vivió como una esposa engañada.



“Lo único a lo que estoy dispuesta es a enseñar pruebas de que él estaba conmigo. Ella cree su versión, la respeto mucho, pero no es la realidad, es lo que le contaron, tampoco pienso que él la veía y decía: ‘tengo dos hijos y me escapo para verte’. Nadie llega diciendo eso, es evidente que Juan me engañó varias veces, pero al igual que ella yo también creí y quise creer a pesar de ver focos rojos, yo estaba enamorada”.



Collado actualmente está preso, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Calderón estuvo casada con él durante ocho años y tuvieron dos hijos. Se separaron en 2007 y poco tiempo después, Collado y Yadhira formalizaron su noviazgo.



Calderón asegura que no se arrepiente de lo que vivió en su matrimonio porque fruto de esa relación fueron sus dos hijos. De acuerdo con ella, esta es razón suficiente para siempre tenerle cariño y brindarle su apoyo cuando él se lo pida.







“No me arrepiento de nada de eso, no le tengo rencor, nadie me obligó a creerle, viví una buena etapa, estoy agradecida, él siempre va a tener mi apoyo y mi cariño, por él tengo a dos hombres maravillosos que me esperan en casa".



Calderón dice que se siente cansada y harta de responder cosas de las que ya no quiere hablar, porque, cree que Yadhira “tampoco va por la vida queriendo hablar del tema”.



“Ya pasaron 10, 12 años, no sé cuántos, pero sé que la situación es fresca y hay noticias diarias, pero yo saco el tema porque me lo preguntan, no porque quiera".



La actriz menciona estar dispuesta a acompañar a sus hijos para que puedan visitar a su padre en la cárcel, pero le dice a sus hijos que es una situación difícil.



“En el momento en que me comente ‘estoy listo’, los voy a llevar, lo entiendo, no tengo por qué entrar a menos que él me lo diga, si quiere lo hago, pero estaré ahí para apoyar a mis hijos”.