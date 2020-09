¿Fue real? Facundo cuenta lo que pasó con la niña en el cementerio

Escuchar Nota

“Yo creo que alguien me hizo una broma. Yo pensé que era un gato, yo no veía por afuera de la cámara yo veía aquí la camarita porque tenía el night shot, yo no veía nada, pero cuando veía por la cámara pues si distinguía algo".



“Sí sé que mi producción no me pudo haber hecho la broma porque ese día no iba a grabar eso, fuimos a hacer otras cosas y les dije ‘creo que está de hueva el programa voy a intentar una cosa’. Nadie creerá en los fantasmas, pero quién tiene los huevos para irse a parar y decir ‘a ver si hay algo que se metan en mí, demuéstrenmelo’. La producción se quedó afuera, por rating si he hecho muchas estupideces”, agregó.



Pese a los años esto sigue en la memoria de muchas personas quienes se siguen preguntando si aquel suceso paranormal fue real o no.Bueno puesCuando voltea y veo los ojos, al principio si me sacó de pedo, porque si se vía ca… Al principio dije que era un gato y luego vi el video y no se veía tan gato, pero en el momento dije ‘sea o no, yo voy a salir corriendo’ y ya que quede como un pin… susto a ver qué es”, narró.Facundo descartó que su producción haya sido la responsable de tenderle tal broma, ya que ese día no tenían planeado grabar en un panteón; sin embargo, hasta la fecha sigue sin encontrar una respuesta lógica ante tal aparición fantasmal.Recordemos que la aterradora experiencia surge al visitar un cementerio pasada la 01:00 de la mañana donde tras caminar por unos minutos,Información de Radio Fórmula