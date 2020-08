‘Fue un error’, dice Mariana Rodríguez sobre comentarios machistas de Samuel García

Te amoooooooo, los que te conocemos sabemos que fue un error Eres el mejor esposo del mundo y te amooooooo con todo mi corazón!!!!!! De todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas y que no se repita! https://t.co/2Vi5B9dbjm

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB