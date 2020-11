Fue una estupidez: ‘Werevertumorro’ pide perdón tras polémico video que simula una violación

Que asco lo que hizo el werever, que ASCO de ser humano. No es ninguna pendejada, es un trauma y un miedo para muchas mujeres y hombres. No se lo tomen como una “broma” o un “chiste” por que es degradante, machista y estupido.

No solo da cringe el video de werever, da tristeza,enojo y frustración.



Como puedes hacer un video de “comedia” haciendo referencia a la violación.¿Acaso no ve la situación en la que viven muchas mujeres y hombres?



No es de risa despertar y ver que alguien está abusando de ti