‘Fue una imprudencia, pero lo pagaron, no se vale que se mofen’; testimonio

Tlahuelilpan.- En el terreno donde ardieron gasolina y personas hace un año, Adrián Mendoza Rosas y su tío arreglan con pastito y un cactus la tumba (sin muerto) de Jonathan Pérez Yáñez.



Mendoza Rosas, vecino del municipio Tetepango, menciona que en la tragedia donde perdieron la vida 137 personas y resultaron heridas cientos y al menos 200 niños quedaron huérfanos, él perdió a tres amigos de su juventud.



Recuerda que a él le enviaron el video del inicio del fuego y que de inmediato llegó, por lo que le tocó ver la tragedia en todo con todo su horror.



"Fue algo terrible”, dice y apuntó que entre la comunidad “hay sentimientos encontrados. Hay gente que dice que se lo merecían; hacen escarnio de la desgracia ajena, y pues yo digo, no se vale, todos somos seres humanos, por la razón que la gente haiga venido aquí a congregarse, por las razón que no sean válidas, pues no se vale. Mi sentir es que la mayoría, no sé, como que no está de acuerdo que se haga la ceremonia aquí, que va a ser una ceremonia a la impudencia. Sí, sí fue una imprudencia, pero creo que en este caso hay que respetar la pérdida de la vidas, cada quien tuvo sus motivos para venir y no hay que mofarnos de eso, como lo hacen en las redes sociales, que si querían más carnita asada y eso, hicieron algo mal las personas que se acercaron, creo que lo pagaron, fue consecuencia de sus actos, pero hasta ahí”.



Con información de Excélsior