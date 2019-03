‘Fue una masacre’: testigos de ataque a bar en Salamanca

En los primeros minutos de este sábado se registró el ataque en el centro nocturno conocido como ‘La Playa’, en la colonia San Roque, en Salamanca, Guanajuato. Fue una masacre."Sí pues se llevaron de paso a los vigilantes, meseros, a todos los trabajadores. Esto fue una masacre, de veras."Yo alcancé a escuchar alrededor de unos 12 o 15 balazos, pero la verdad no quisimos salir, no quisimos exponernos”, contaron a Excélsior vecinos de la zona donde se perpetró el ataque, esta madrugada.Un comando armado ingresó al lugar y comenzó a disparar en contra de asistentes y trabajadores del sitio. En el ataque, 15 personas perdieron la vida y 5 más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales locales."Nada más los balazos que se escucharon y movimiento, mucha gente y las patrullas que llegaron, todo el pánico aquí”, contó otro testigo.Una vez que los agresores lograron su cometido huyeron en una camioneta gris.De inmediato las autoridades del mando único, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, montaron un operativo de búsqueda con resultados infructuosos.Por este hecho no hay detenidos ni una versión oficial por parte de autoridades estatales y municipales, por lo que se desconocen las causas del suceso.Esta agresión se da a dos días en que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, advirtió con no tolerar actos de violencia."Hace como tres días mataron a un chavo aquí, en la esquina; este barrio ya es muy peligroso”, externó un vecino de San Roque.Salamanca se ha convertido en el municipio más violento de Guanajuato y en uno de los más inseguros del país.