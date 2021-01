‘Fue una tarea que no veía límites’: Hugo Valdés, escritor de The Monterrey News

Escuchar Nota

"Es un diario dividido en dos partes en atención a como fue fechado: uno en 1864 y otro en 1867. Literariamente hablando, es una novela dividida en dos libros, y los pasajes que el protagonista consigna de acuerdo a la experiencia que vive fuera de su región (durante su estadía en Estados Unidos o en la Ciudad de México), junto con recuerdos definitorios de su pasado, corresponderían a capítulos, algunos muy breves.

"Son dos circunstancias muy distintas. Eduardo Antonio Parra recibió la invitación por parte de una editorial para novelar la vida de Benito Juárez y durante el proceso fue no solo entendiendo mejor al presidente oaxaqueño, sino incluso admirándolo, de manera que el trabajo por encargo se convirtió en una suerte de encomienda personal. En mi caso, llevo pensando al personaje y tratando de entender el siglo 19 desde inicios de los años noventa".

"El proyecto sobre Santiago Vidaurri surgió un par de años después de que publicara The Monterrey News y de que escribiera Días de nadie; de hecho, habría sido la tercera novela en mi lista, pero de inmediato enfrenté la lectura de uno u otro trabajo sobre el siglo 19 para entenderlo en su dimensión histórica y política, y fue una tarea que de pronto no veía límites, pues a un volumen le seguía otro (por ejemplo los libros monumentales de Justo Sierra y Ralph Roeder), eso sin contar el material de archivo que podía consultar, antes de que se publicara una parte de la correspondencia clave de Santiago Vidaurri; o el hecho de que en un momento quería una estructura narrativa coral a cargo de los personajes más representativos de la época en Monterrey, y en otro que fuera Santiago Vidaurri quien hablase de su vida y su tiempo.

"Con tantas similitudes, no sería extraño que el lector asocie la presidencia portátil de Juárez con la Cuarta Transformación (4T) liderada por Andrés Manuel López Obrador".

"Un fresco narrativo de largo aliento que comience a mitad de los años sesenta y concluya justo cuando se demuele el centro citadino para construir la Macroplaza. Serían parte de él varias familias de la ciudad, pertenecientes a distintos estratos sociales".

Narrar la vida defue un proyecto que nació endurante la escritura de su primera novela,, de 1990. Incluso en su ficha biográfica de la novela se mencionaba que tenía "en proceso", una novela histórica sobre el cacique. Desde entonces...Pasaron otros libros hasta que, para darle salida a su vasta investigación sobre el gobernante de mediados del siglo 19, publicó en el 2017 el ensayo biográfico Fulguración y disolvencia de Santiago Vidaurri.-Aclárame tu "A manera de aclaración": ¿existen o no estos diarios? Lo que hasta ahora he leído me recordó el efecto de Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, donde muchos se fueron con la finta de que lo que se narraba ahí era verdad, y en este caso, de su puño y letra."Quisiera que el propio lector decidiese si lo narrado en Los confines del fuego es verdadero, es decir, un diario que alguien encontró, o un autorretrato verosímil dedebido a mi autoría".-La novela me recordó esa ambición de la gente del Boom por los caudillos. Curioso que Parra haya escrito una novela sobre Juárez y tú una acerca de sus contrapartes en la historia.-Peleaste mucho por esta novela, me contabas, te obsesionó décadas. Tuviste que sacar la precuela del ensayo biográfico (Fulguración y disolvencia de Santiago Vidaurri, 2017) para drenar tu interés por la historia y dejar que la ficción hiciera su parte en este proyecto. Háblame de los retos."Fueron muchos años metido en un callejón sin salida, mientras seguía documentándome y avanzando en esbozos narrativos que finalmente descarté. Entonces no había previsto, además, de que debía recrear o bocetar la ciudad por más esencial que fuera, 'tan corta aún, con huizaches y chaparros por donde se mire', aquel Monterrey 'en ciernes con su placita de armas como centro, las casas vecinas sin esplendor y la catedral con la torre mocha', como describe Vidaurri, y más tarde su encuentro con la Ciudad de México, una urbe en toda forma, con edificios civiles y públicos centenarios que naturalmente impactaban a cualquier foráneo, no se diga a alguien cuyo referentes inmediatos eran el desierto y una arquitectura incipiente, tan funcional como modesta."Por fortuna, durante el proceso recordé que una de las más bellas novelas breves de la literatura mexicana tiene sus raíces en el Segundo Imperio, y busqué enlazar a mi personaje con los que protagonizan ese texto, en el momento en que se conocen y deciden unirse en matrimonio, en 1867, con lo que pude ubicarlo en las entrañas de esa época fantasmal, irreal desde nuestra perspectiva. Ya el lector descubrirá con qué nouvelle enlaza este diario en su segunda parte, por lo demás un recurso que utilicé también en la primera, haciendo convivir a Vidaurri en el sur confederado con un personaje salido de la pluma de uno de los más grandes escritores norteamericanos del siglo 20., ¿cierto? El esfuerzo me recuerda al que imagino realizaste para The Monterrey News, ¡pero hace 30 años! El novelista rejuveneció."Así como se dice: 'Infancia es destino', pareciera que toda novela de arranque es fundacional para el proyecto global de su autor: The Monterrey News en efecto demandó mucho tiempo de investigación y entonces contaba con la energía necesaria para emprender algo así que, si bien hoy no es un texto de mi gusto, por lo menos sentó las bases de los temas en los que ahondaría más tarde, como la figura de Vidaurri."En este caso, se trató de un esfuerzo sostenido por muchos años que debió llegar a su conclusión. Como decías, involucró la escritura de una biografía histórica, publicada previamente, para así yo acotar con claridad lo que sabía o ignoraba del personaje y su entorno; jamás pensé en los años noventa que iba a escribir ese ensayo, pero dado el ingente material que acumulaba y ciertas zonas sin explorar, tuve que hacerlo. Fue muy curioso, pero a fin de cuentas algo lógico, que terminara usando el empleo de la primera persona para presidir la novela, como me lo propuse desde el principio, y tal como se presenta el caudillo en The Monterrey News. Es cierto que se me planteó como un proyecto ambicioso por todo cuanto quise abarcar a partir de no sé cuántas lecturas y apuntes, si bien su resultado fue un volumen que no se antoja farragoso, y de cuyo aprendizaje espero disponer de mejores herramientas técnicas para emprender la próxima obra".-Hay pasajes que por momentos pareciera me describen la, incluso este gobierno."Nunca consideré como algo programático echar mano de una ficción contemporánea para indagar en acontecimientos del pasado a fin de iluminar el presente, pero fue algo que se dio de manera fortuita al escribir El asesinato de Paulina Lee: mucho de lo que pasaba en 1938 era idéntico a lo que sucedía en las primeras décadas de este siglo. Así que quizás menos fortuitamente vi que la tensión centro-entidades que padecemos ahora es la misma que se fortaleció con Juárez; temas como el de la coalición fronteriza de gobernadores que impulsó Vidaurri pertenecen a la realidad histórica, no son ficticios."El afán de dominio de la federación sobre las regiones aparece en muchas páginas de este libro, así como la consecuente reacción o reflexión de Vidaurri sobre ello. En un sinfín de cosas de este tenor no tuve que inventar nada: solo subrayar cómo era la experiencia de un gobernador norteño librado a sus propios recursos ante un presidente que 'se creía el dueño del país', alguien caracterizado por 'sus salidas autoritarias y su tendencia a imponerse de manera absoluta, como si no existieran los demás poderes o fueran sólo la continuación del suyo', según es descrito.-¿Qué sigue? ¿Con qué libro te gustaría celebrar los 60?