Fuego arrebata a 66 niños su hogar

Escuchar Nota

“Por ejemplo, una madre soltera que fue abandonada por su esposo, que sufrió violencia intrafamiliar, tiene a sus niños y tiene que trabajar, entonces no los pueden cuidar, y se quedan con nosotros toda la semana”, explicó.



Tanto los empleados como los padres de los infantes que acuden al alberguese ofrecieron ayer en las primeras horas de la mañana para apoyar a reconstruir el lugar que ha operado por casi 60 años en la calle General Treviño #2700, en la colonia Mariano Escobedo.Todavía los bomberos no se retiraban del lugar, cuando media docena de trabajadores se presentaron en el lugar para ver desde lejos cómo el fuego acabó con los dormitorios de niños y niñas, y con las oficinas.Dijo que desde abril está cerrado, debido a la pandemia, pero antes de dejar de operar atendían a 66 menores de edad, cuyas madres o padres trabajan y no los pueden cuidar.Agregó que la casa-hogar tiene espacio para 100 niños, a quienes se les ofrece albergue de domingo a viernes, y se les traslada a escuelas públicas, desde nivel preescolar hasta secundaria.Se desconoce la causa del incendioMiramontes dijo que el incendio ocurrió como a las 3:30 de la madrugada, y cuando él llegó ya estaba todo destruido.“Llegué a las 4:40 y ya estaba todo en llamas”, mencionó. Añadió que todavía se desconoce la causa del incendio, y nadie tiene idea de qué pudo haber sucedido.El encargado anotó que el albergue opera únicamente con donativos, por lo que dio a conocer el número de cuentapara recibir apoyo de quienes deseen cooperar para reconstruirlo.Los bomberos tardaron poco más de seis horas para controlar el fuego que acabó con el albergue.Cansados, batallando por la falta de herramienta e hidrantes en la zona, los “tragahumo” pudieron vencer por la mañana el fuego que se fortaleció con el viento y que destruyó todo el edificio.Los altibajos de la zona, la falta de agua y la parte donde está la casa-hogar dificultaron también el trabajo de Protección Civil y bomberos, quienes fueron apoyados por policías municipales que no tuvieron descanso.El comandante, Benito Ortiz, dijo que ayer mismo un grupo de peritos comenzó la indagatoria para conocer las causas del siniestro.