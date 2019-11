Fuego deja a familia sin casa en Carrizo

Eagle Pass, Tx.- Durante la celebración del Día de Dar Gracias, en la ciudad de Carrizo Springs, una familia se quedó sin su domicilio ya que se incendió por causas desconocidas y las llamas destruyeron la estructura construida con madera.



Informes del departamento de bomberos de esa localidad, informaron que no se reportaron personas lesionadas y a pesar de que la asistencia llegó en poco tiempo al lugar, no se evitó que el fuego destruyera por completo la vivienda.



Los ‘fire marshall’ del condado de Dimmit tomaron el caso para buscar el origen de este hecho que dejó prácticamente en la calle a quienes habitaban la vivienda ubicada sobre la cuadra 700 de la calle 4.



En la ciudad de Eagle Pass, el departamento de bomberos a través del titular Manuel Mello ha informado que esta temporada es cuando mayormente ocurren incendios porque se usan calentadores eléctricos, de gas, se instalan luces navideñas que de no emplearse de manera correcta, suceden los siniestros.



Por ello hizo la recomendación a la comunidad para que en prevención de tragedias, haga las reparaciones necesarias para evitar cortos circuitos.