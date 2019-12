‘Fuera AMLO’, marcha Fox contra el Presidente en León

"Es un pillo, ha engañado al pueblo de México, su Gobierno ha tenido cero resultados, absolutamente cero resultados. Todo es circo, se la pasa más que hablar, hablar y hablar engañando a medio México", señaló.



"Hago un llamado a todos los mexicanos que actuemos con razón, que pongamos atención a todas las mentiras que dice. No podemos tener un Presidente mentiroso, eso en ningún lado funciona".

"La manera democrática de ponerle freno al caballo desbocado de López Obrador es en el 2021, tenemos que arrebatarle el Congreso entre todos, echarle montón porque si no lo paremos ahí México será destruido, destruido irremisiblemente como está Venezuela, como fue Cuba, como otros tantos países que han caído en las garras del populismo", indicó.

"No me voy a ir de Guanajuato, ni de México, aquí vivo y seguiré esta lucha por el País. Me preocupan los casi 2 millones de crímenes que han sido sucedido en el Gobierno de López Obrador entre robos, asaltos, violaciones, homicidios, feminicidios, infanticidios, asaltos en carretera, asaltos en casas habitación, asaltos en el transporte público. Suman ya 2 millones de delitos", dijo.



"¡Viva AMLO!", ¡"Fuera neopanistas corruptos!", vociferó durante todo el trayecto.



El ex Presidenteen León, Guanajuato.Al grito de, los manifestantes avanzaron desde la Calzada de los Héroes hasta la plaza principal.En entrevista, el ex Presidente Vicente Fox calificó a López Obrador de "pillo".y afirmó que las manifestaciones convocadas hoy son un entrenamiento para la movilización que se deberán realizar con la finalidad de que Morena no triunfe electoralmente.El ex Presidente, también rechazó la posibilidad de dejar el País por la inseguridad.Durante el trayecto una mujer que dijo ser la Senadora del PT, Bertha del Socorro Acevedo Macías, increpó a los manifestantes, sin embargo, la mujer no era la legisladora.La mujer encaró a varios manifestantes y por un momento trataron de agredirla.La seguidora de AMLO llegó hasta la plaza principal donde siguió gritando consignas en contra de los militantes del PAN.A la marcha asistieron panistas como el ex Senador y ex Gobernador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; el ex dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada.Así como el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba; el líder estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete; el ex Alcalde de León, Ricardo Alaniz Posadas y el ex Presidente Municipal de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala.