Fuerte choque deja 2 heridos

Una patrulla de Seguridad Pública y un vehículo particular protagonizaron un aparatoso accidente vial que dejó saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.El incidente ocurrió ayer alrededor de las 12:30 del día en el cruce de las calles 5 de Mayo y Galeana, en plena zona centro.Uno de los lesionados fue el responsable Guillermo Guadarrama, de 75 años, residente de Del Río, Texas, mientras que la segunda lesionada fue una oficial de la Policía Municipal que viajaba como copiloto, identificada como Diana Laura Gutiérrez.De acuerdo al informe, el responsable circulaba a exceso de velocidad por la calle Galeana a bordo de un vehículo Buick tipo Lacroos modelo 2007, con placas de circulación del estado de Texas.Al no hacer su alto correspondiente en el cruce con la calle 5 de Mayo, provocó que fuera impactado por la patrulla P-105 que conducía en esos momentos el oficial Abraham Rivera Retiz, de 23 años.Una ambulancia de la Cruz Roja prestó atención médica a los lesionados, trasladando a la oficial a la clínica del ISSSTE donde quedó internada para su observación médica.Cabe recalcar que los golpes que presentaba tanto la oficial como el responsable no eran de gravedad.Aparte de las unidades salió dañado también un poste que servía de muro de contención en este mismo cruce de calles, donde se han registrado infinidad de accidentes.