Fuertes declaraciones Chivas nunca tendrá a un Gignac: Cardozo

José Saturnino Cardozo, extimonel del Rebaño, declaró que el Guadalajara no tiene la oportunidad de fichar a un jugador del calibre deGignac. En entrevista, el paraguayo reconoció que existen directivas que no tienen el poder adquisitivo para conseguir futbolistas de “Clase A”.“No quiero decir que porque juegan puros mexicanos no pueden competir, sería una falta de respeto a los mexicanos que son grandes profesionales y que han competido en Europa, pero sí le limita mucho porque llevar a un Gignac no pueden, porque no pueden jugar extranjeros en Chivas.“Eso es lo que yo hablo siempre con los directivos y tratas de explicarles cómo es su situación, porque otros equipos tienen más panorama para comprar otros jugadores; primero, porque son instituciones que no tienen problemas económicos y tienen muchísima posibilidad de poder comprar y competir”, sentenció.