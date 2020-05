Fuertes tormentas en EU provocarán inundaciones repentinas en Houston

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las tormentas fuertes empaparon gran parte del área metropolitana de Houston, Texas en Estados Unidos, el viernes por la tarde, cayendo hasta cinco pulgadas en un par de horas. Áreas como Pasadena, League City y Sugar Land vieron inundaciones importantes en las calles durante los aguaceros.



Se ha extendido una advertencia de inundación repentina para los condados de Harris y Galveston hasta las 7:45 de esta noche. El condado de Fort Bend permanece bajo una advertencia de inundación repentina hasta las 6:30 p.m.



Las autoridades de Sugar Land dijeron que hay autos varados en aguas altas cerca de First Colony Mall, donde el agua llega hasta la cintura en una subdivisión cerca de Dulles y Cartwright.







Otra ronda de tormentas se extenderá en EU



Aunque debido a las tormentas del viernes por la tarde, el meteorólogo jefe de KHOU 11, David Paul, no cree que sean tan malos como el pronóstico anterior.



Paul dijo que otra banda de tormentas llegará desde el oeste de Texas entre las 11 p.m. a las 5 a.m. Pero debido a las tormentas de la tarde, Paul dijo que gran parte de la energía se ha eliminado de la atmósfera y que la lluvia durante la noche no debería ser tan mala.