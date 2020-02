Fuertes vientos causan accidente en aeropuerto de Los Ángeles

Escuchar Nota

Widespread strong and damaging wind event still on track for portions of SW Calif. High wind warnings and wind advisories go in effect later today and tonight across the region. #LAWeather #LAwind #cawx #Socal pic.twitter.com/kAy8Y2tpuO — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) 2 de febrero de 2020

The #LAwind apocalypse is upon us. And the native plants and trees we planted because of the drought are seeking vengeance. They are trying to get inside. pic.twitter.com/Ct9IzMCwls — Joe Bel Bruno (@JoeBelBruno) 3 de febrero de 2020

Un avión que despegaba del(LAX) la mañana de este lunes se dañó luego de que. Esto, por los fuertes vientos que se han desatado en el condado desde el domingo en la noche y se pronostica que duren a lo largo del día, de acuerdo con las autoridades.El avión cargo 747 despegaba alrededor de las 3 a.m. de la pista de despegue 25, cuando chocó contra el basurero. El golpe se sintió en el engranaje del avión, y. Siete personas se encontraban a bordo, pero no se reportan heridos.Mientras, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional y del Departamento de Bomberos han emitido una. Se reportan. Especialmente se verán afectados los valles de Santa Clarita, Antelope y San Fernando.Como consecuencia, ya se han registrado al menos, de acuerdo con el Departamento de Agua y Luz.Las autoridades piden a la población estar preparados en caso de apagones, no usar velas sino linternas y tener pilas a la mano. Asimismo, piden tomar precauciones para la gente que irá caminando por la calle por eventuales, y también asegurar sus pertenencias en casa, para que no sean arrastrados por el viento y evitar accidentes.Usuarios de las redes sociales compartieron sus imágenes del viento, con el hashtagque se hizo tendencia local: