Fuerzas Armadas de Venezuela reiteran lealtad a Maduro

Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron las afirmaciones del mandatario estadunidense Donald Trump y reiteraron su lealtad al presidente Nicolás Maduro, afirmó el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino.“Aquí en Venezuela tenemos una Constitución que la ignoran, no la conocen. Es la teoría de la participación de fuerzas diversas, mientras que nosotros fomentamos la paz, Trump esta obsesionado con Venezuela”, dijo el funcionario en un mensaje a través de la televisión estatal.“Trump quiere llegar con esa ayuda humanitaria a controlar el poder, pero el presidente estadunidnese no puede dar órdenes a la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, refirió.Agregó que “Nosotros vamos a vencer, vamos a resistir, defenderemos la Patria de todas las amenazas impuestas por Estados Unidos y por el presidente de Colombia Iván Duque”.Padrino leyó un comunicado del Ministerio de Defensa donde apuntó que “el intento de golpe de estado contra el gobierno venezolano legítimamente constituido, que se viene fraguando desde hace tiempo y ha tomado mayor fuerza al inicio de este año; ha colocado a la fuerza armada nacional bolivariana en el centro del debate”.Trump aseguró la víspera que si los militares no se rendían perderían todo; en ese sentido el Ministro apuntó que “el tono y el contenido de sus declaraciones, permiten apreciar a simple vista la muy peligrosa actitud de quien lamentablemente dirige los destinos de una potencia militar".Destacó que los elementos de las fuerzas armadas reiteran irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad al presidente de la nación Nicolás Maduro.