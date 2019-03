Fui al América y me corrieron, revela Beltrán

Considerado hoy en día una de las joyas juveniles del Guadalajara, el capitalino Fernando Beltrán, no tenía intención de hablar de su pasado antes de llegar. Chivas, pero terminó por reconocer haber sido desechado por Club América."No, no voy a tocar ese tema, de eso no voy a hablar", dijo en primera instancia el rojiblanco de 19 años."Del pasado con America yo fui, pero me corrieron, entonces no quiero hablar de ese tema, ya lo dejé por muerto, no quiero hablar de eso", contestó el jugador de las Chivas."Fui a probarme, pero no me quisieron, que era muy malo", contestó.Beltrán volvió a la titularidad ante Querétaro ante la lesión de Carlos Cisneros, con lo que el Rebaño ganó fuerza y recuperación en el medio campo, además de que será titular ante las Águilas en el duelo de Cuartos de Final.El novato reconoció el poderío del actual plantel azulcrema y dijo no temerle al tamaño del Estadio Azteca."El América es un rival fuerte, tiene buenos jugadores, muchas individualidades entonces tenemos que estar muy concentrados nosotros como equipo para poder sacar el resultado. Nosotros también tenemos buenos jugadores, pero lo hacemos mejor en equipo. Ponemos ganarles."A mí ese escenario me encanta la verdad, el Azteca es un estadio muy bonito, hermoso, cuando estás ahí se me enchina la piel y me motivo para querer ganar", explicó.