Fui el peor ejemplo, asegura creador de fundación para el medioambiente

Superestrella de la montaña, el esquiador-alpinista y corredor de resistencia extrema, después de haber sido "durante años el peor ejemplo"."Viajar como yo lo hacía antes sería muy hipócrita, voy a viajar de otra manera", explicó a la AFP el catalán de 32 años, que acaba de lanzar su fundación 'The Kilian Jornet Foundation'.R: "Me pregunté cuál era el medio más eficaz para utilizar mi voz para hablar de la problemática del cambio climático y de la contaminación. Hay tres ejes en el proyecto: la investigación para conocer cuáles son las herramientas y las acciones más eficaces, las acciones educativas para despertar las conciencias, y acciones directas como plantar árboles o acciones de limpieza en glaciares o en la montaña, pero también crear infraestructuras más responsables que tengan un impacto menor".R: "Yo tengo 32 años y hace 32 años que estoy en la montaña, que veo los efectos del cambio climático y del impacto de las acciones del hombre en la naturaleza. Desde que era muy pequeño fue sensibilizado por mis padres, pero durante una década fui el peor ejemplo. Recorrí el mundo en avión para hacer carreras, mi impronta de carbono fue enorme. Hay que ser coherente con mis valores y mi modo de vida, es algo que he intentado cambiar los últimos años. Vi cambiar mucho la montaña, para mal, y creo que al convertirme en padre (es padre de una niña de un año y medio) eso hace a uno reflexionar. ¿Qué va a ser de la naturaleza, del planeta en el que vivirán nuestros hijos?