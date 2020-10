Fui por pan y nadie me la devuelve: madre de bebé asesinada a tiros

Escuchar Nota

es desgarrador. Habla, llora e intenta reconstruir lo que pasó este jueves 22 de octubre en los monoblocks del complejo habitacional Nicolás Avellaneda, donde dos bandas se enfrentaron a golpes y tiros.“Bajé a comprar el pan y ahora no la tengo más conmigo. HJosé Alberto Montero, papá de Lola, está conmocionadoMontero acompañó a su hija hasta el hospital. Lo hizo en un patrullero, mientras le practicaban tareas de RCP.“Desgraciadamente a nuestra hija no nos la va a devolver nadie. No sé cómo nos vamos a recuperar. Somos gente de trabajo, gente buena, luchamos día a día, nos toca vivir esto que siempre lo veíamos por la tele. Hay que acabar con todo esto”, dice el papá de Lola.En las redes sociales, los familiares de la beba exigieron justicia. Macarena García, prima de la beba, publicó un sentido mensaje en el que reclamó el esclarecimiento del hecho. “A mi prima le robaron la vida, le sacaron una integrante a la familia, dejaron unos padres que difícilmente logren recomponerse de su muerte, una familia entera sin consuelo. No queremos que sea una muerte más de tantas, no queremos que nadie tenga que pasar por lo que hoy nos toca vivir.Marianito, el joven de 28 años detenido acusado de haber participado en la pelea.Acosta vive en la torre 5 del Complejo Habitacional Nicolás Avellaneda. Apenas supo de la muerta de la beba abandonó el departamento. Según fuentes policiales, fue capturado el jueves a la noche en la zona de Villa Domínico cuando andaba en bicicleta.Horas antes, personal de la comisaría 3ª de Dock Sud y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda,En la operación de autopsia, que fue realizada en la morgue judicial de Lomas de Zamora, los médicos forenses confirmaron que la beba fue asesinada de un único balazo que ingresó por su parietal derecho.El plomo extraído del cuerpo estaba deformado, lo que podría dificultar el cotejo balístico con la pistola 9 milímetros secuestrada en uno de los allanamientos realizados después del crimen.Lola Jazmín, de cinco meses, recibió un disparo en horas del mediodía del jueves pasado en el complejo habitacional Nicolás Avellaneda, ubicado sobre la calle Manuel Estévez al 1000 de Dock Sud.La bebita estaba en brazos de su madre y fue alcanzada por una bala proveniente de una pelea a tiros. En principio, todo indicaría que el tiroteo fue una venganza por otro enfrentamiento a balazos ocurrido días atrás, en los que habrían participado las mismas personasDe acuerdo a las fuentes, Lola fue trasladada de urgencia en un patrullero por su padre al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde los médicos constataron su muerte a raíz de una herida en el hemisferio izquierdo con estallido de cráneo.Sobre cómo fue el hecho, el hombre recordó que su cuñada “bajaba del sector 'C' de la torre 5 con la bebé en brazos y se tuvo que agachar (por los balazos), pero no alcanzó porque una chica le dice 'la nena está sangrando'. No pudo hacer nada y murió en sus brazos".