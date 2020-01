Fui tratado brutalmente en Japón, no tuve más remedio que huir: Ghosn

"I did not escape justice. I fled injustice and political persecution"



El ex presidente de Nissan,, hizo su primera aparición pública desde su, asegurando que no tuvo más remedio que huir del país por elque según él estaba recibiendo."Los cargos contra mí no tienen ninguna base", dijo en una rueda de prensa en Beirut, agregando que el sistema judicial le consideraba "presunto culpable" y que seEl ex jefe de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que llegó ael 30 de diciembre, repitió que no huyó de la justicia japonesa y declaró quepero la tomó paraAdemás, denunció que fue blanco dedurante su estancia en el país, donde consideró que "nunca tendría que haber sido arrestado".Ghosn fuecuando salía de su jet privado en Tokio.tras haber pasado 130 días en prisión. Desde entonces estaba bajoy no podía salir del país a la espera de un juicio que aún no tenía fecha., se dijo a sí mismo Ghosn, tal y como relató en la rueda de prensa, en la que aseguró que no pretendía "hacerse la víctima" sino que,El fiscal general libanés, Ghasan Oueidat, citó a Ghosn para tomarle declaración mañana, después de que las autoridades del Líbano recibieron unasobre el fugitivo, informó este miércoles la agencia de noticias estatal ANN.La agencia agregó que la cita en la Fiscalía también tiene que ver con "las reuniones con oficiales israelíes", por las que ha sido presentada una