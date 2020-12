‘Fui un gigantesco fan de Maradona, lo adoraba’: George Clooney

Escuchar Nota

"Nunca lo conocí, pero fui un gigantesco fan suyo. Porque, si bien tuvo sus temas de más grande, era un atacante en la vida, en el futbol, en el campo de juego, y en cualquier otra forma. Y yo, lo adoraba", explicó Clooney.

GEORGE CLOONEY recordó a MARADONA En la charla que mantuvimos hace algunos días, me contó cuanto admiraba a DIEGO. Además sobre el final de la entrevista, hubo tiempo para una broma acerca de los maletines con 1 MILLÓN de dólares que les regaló a sus amigos #DiegoMaradona pic.twitter.com/VrsIsBRGXj — ALEXIS PUIG (@alexispuig) December 15, 2020

"Honestamente no puedo creer que se haya muerto. Yo lo adoraba y me sorprendió escuchar que se había muerto porque era muy joven".

