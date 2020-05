Fuimos engañados: NASA desmiente existencia de universo paralelo

Escuchar Nota

“Aquí hay una historia científica interesante, pero no es la que te están vendiendo. El experimento ANITA es alucinante por derecho propio. Busca partículas “fantasmales” que existen en la mayoría de la materia. Definitivamente se ha detectado algo inusual e inesperado”.



El proyecto no lo descubrió la nasa ellos solo financiaron el proyecto que se realiza en verdad se llama Anita 4 que es la encargada de buscar neutrinos desde el polo sur y en una de sus recientes detecciones encontró dos que son anómalas que según las hipótesis provienen de https://t.co/lP1vkGFzkq pic.twitter.com/8tTOe085qk — El Gato de Schrodinger (@dzekossj) May 22, 2020

Hace unos días te informamos de la posible existencia de un Universo Paralelo, en donde el tiempo va hacia atrás, pero esto no es más que una falsedad.Y es queEn los últimos días, varias publicaciones sugieren que los científicos “encontraron evidencia” de un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás.Lo anterior, de acuerdo con un experimento que se realizó en la Antártida, en donde fueron detectadas partículas que no cumplen las leyes de la física.El experimento fue publicado en la revista científica New Scientist el 8 de abril y que se tituló “Es posible que hayamos visto un universo paralelo retrocediendo en el tiempo”.Peter Gorham, el investigador principal de ANITA, se mostró estupefacto por las amarillistas notas que se hicieron de su estudio, y es que el científico asegura que aún no pueden explicarse algunos “cabos sueltos” del estudio.Para Gorham, muchos de los informes posteriores sobre el universo paralelo se citan en los párrafos iniciales y no explican todos los detalles específicos del hallazgo.Para Pat Scott, un fenomenólogo de astropartículas de la Universidad de Queensland, la idea de un universo paralelo es “plausible”, aunque existen muchas otras teorías que pueden explicar las detecciones anómalas de ANITA, por lo que “no hay nada que necesariamente lo haga una detección de un universo paralelo”.Por su parte, para el astrofísico de la Universidad de Sydney, Geraint Lewis, hablar de universos paralelos es un poco exagerado, y de hecho, hay teorías que explican lo que ANITA detectó:“Hay una serie de posibles partículas candidatas que podrían explicar los resultados de ANITA“.Con información de Cnet.com