Fujifilm GFX 100 IR, una cámara infrarroja para labores forenses y científicas

“Para quienes trabajan en los campos de conservación de archivos o cultura, estas nuevas funciones son especialmente valiosas, también para los fotógrafos que documentan artefactos históricos o grandes obras de arte pues ya pueden conservarlas digitalmente a 400 megapixeles”, escribió Fujifilm que busca combinar el potencial científico del infrarrojo con imágenes de ultra alta resolución.



La compañía también aseguró que, a diferencia de otras marcas que pueden alcanzar ese nivel de resolución, la herramienta que ofrecen "brinda una reproducción de color incomparable, casi sin colores falsos, incluso en los detalles más finos, lo que la convierte en la mejor manera de grabar imágenes que requieren una inmensa fidelidad de color y reproducción de detalles finos como fotografías de archivo”, afirmó.



Pero, además de los profesionales de la imagen, estos dispositivos tienen usos para casos específicos como labores forenses, científicas y de preservación cultural, como el modelo Fujifilm con tecnología infrarroja especial,“La nueva GFX 100 es capaz de revelar detalles no perceptibles a simple vista o con cámaras convencionales a través del uso del espectro infrarrojo”, afirmó Fujifilm en un comunicado.La cámara en realidad es un modelo que se puede utilizar solo para tomar fotografías, de hecho, ya un tiempo en el mercado, fue presentada hace dos años como un modelo sin espejo de formato medio pero, al utilizar diferentes filtros de infrarrojos frente a su lente, los fotógrafos pueden aprovechar diferentes longitudes de onda de luz para revelar detalles ocultos.sin embargo, la compañía aún no ha revelado el precio pero sí señaló que solo será vendida en algunos países y por ciertos distribuidores, es decir que no estará disponible para el público en general, de hecho para poder adquirirla será necesario contar con un acuerdo de licencia especial que detalla los términos de uso específicos del equipo.Además de sus usos a través de tecnología infrarroja,una herramienta para la computadora a través de la cual se combinan 16 imágenes RAW en una sola imagen para formar una de 400 megapixeles, en caso de que 100 MP no fueran suficientes detalles para el usuario.