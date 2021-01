Funciona con éxito operativo invernal en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez Salinas para atender las necesidades de la población ante el frente frío número 26, se pusieron en marcha las acciones relacionadas con el operativo invernal 2021, en las cuales intervienen diferentes áreas de la Administración municipal.



Jiménez Salinas manifestó que este plan ya está delineado y se suman algunas instituciones de la sociedad civil para trabajar en conjunto y brindar protección a toda la ciudadanía; desde que dio inicio la temporada se han realizado alrededor de 27 operativos por bajas temperaturas.



“A raíz de la contingencia por este frente frío no tuvimos ninguna situación complicada, afortunadamente no hubo ninguna consecuencia grave y seguimos al tanto en el resto de la temporada invernal”, declaró el Edil.



Destacó que el personal de Protección Civil y Bomberos, así como de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajan de manera coordinada para activar este plan de respuesta cuando sea necesario.



Detalló que dentro de las acciones que comenzaron desde el lunes por la noche fueron los recorridos para monitorear las condiciones de los puentes vehiculares.



Señaló que se colocó sal en algunos de ellos con el objetivo de evitar el congelamiento del área de circulación y con esto disminuir los riesgos de accidentes viales.



Agregó que con estas labores se dio el cierre preventivo en los puentes de Loma Linda, Mirasierra y Zaragoza, en el bulevar Fundadores; y Urdiñola, en su cruce con Emilio Arizpe de la Maza y Valle Dorado, para esparcir sal.



Se dio a conocer que se atendieron 24 accidentes cuya causa tuvo que ver con las condiciones climatológicas, en los cuales no se reportaron lesionados; así como la atención a 48 automovilistas por descompostura de su vehículo.



El alcalde Manolo Jiménez Salinas informó que se habilitaron albergues para recibir a quienes así lo requirieron; desde el lunes por la noche y hasta el miércoles por la mañana 23 personas fueron albergadas en estos refugios temporales.