¿Funcionan el Lysol y Clorox contra el coronavirus?

Ciudad de México.- Luego de que esta mañana se confirmara la existencia de dos casos portadores de la infección del coronavirus en la Ciudad de México y Sinaloa, los ciudadanos han comenzado a realizar las llamadas compras de pánico de cubrebocas, gel antibacterial y desinfectantes domésticos.



El consumo de las marcas de productos como Lysol y Clorox han sido los que encabecen la lista de los ciudadanos, pues estos prometen matar el 99.9 por ciento de las bacterias y los virus.



Cabe resaltar que incluso se ha mencionado en las etiquetas que se es capaz de desinfectar las superficies que contengan la infección del coronavirus y de cepas de gripe como el E.coli y Salmonela, entre otras.



Sin embargo, una de las grandes interrogantes ha sido si estos desinfectantes son verdaderamente capaces de combatir la nueva infección, la respuesta aún no se sabe con exactitud pues la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), ha señalado que su capacidad de matar el virus no ha sido científicamente probada.



Hay que señalar que los coronavirus humanos ya habían sido identificados por primera vez en la década de 1960, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y hay siete tipos de estos virus; sin embargo, este 2020 surgió una infección nueva, de la cual no hay vacunas ni tratamientos antivirales que lo ataquen.



Es por ello, que en las etiquetas se menciona que los productos desinfectantes son efectivos para combatir el virus, por lo que se cree que también puedan funcionar contra el nuevo coronavirus.



La propia EPA ha señalado que tras confirmarse que los productos de Lysol, Clorox y otros desinfectantes son capaces de matar los otros virus, las personas pueden utilizar de forma segura las toallitas y aerosoles para desinfectar áreas expuestas al nuevo coronavirus, aunque aún faltará la confirmación científica definitiva de que estos pueden proteger del virus, cuando sea probado directamente con la cepa.



