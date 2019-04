Funcionarios no podrán salir del país sin autorización de AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a partir de la aprobación de la “Ley de austeridad”, los funcionarios públicos de su gobierno ya no podrán salir del país sin su autorización, a menos que sea por una comisión especial que lo amerite.Este martes en conferencia de prensa el mandatario revelo que se encuentra a la espera de que los legisladores aprueben la “Ley de austeridad”, sin embargo ya se han tomado medidas para reducir los gastos generados por el gobierno.Andrés Manuel reveló que ya se han tomado las siguientes medidas con altos funcionarios de su administración:• Reducción de salarios• Eliminación de fondo de ahorro especial• Eliminación de atención medica privada• Suspensión de viajes en aviones y helicópteros particulares y privadosSin embargo pese a que el titular del Ejecutivo ha implementado estas medidas, aún falta la aprobación de esta ley que contempla lo siguiente:• No se compraran y rentaran vehículos nuevos para funcionarios del gobierno; la medida no aplica para patrullas, ambulancias, equipo de bomberos y protección civil.• Los funcionarios de la administración actual tendrán que reducir sus viajes al extranjero, únicamente podrán asistir a comisiones que lo ameriten y sean autorizadas.• Habrá control en viáticos, combustibles y telefonía.