Fundador de Nikola, empresa de camiones eléctricos, renuncia tras denuncias de fraude

Washington.- Trevor Milton, fundador y director ejecutivo de Nikola, fabricante de camiones eléctricos y competidor de Tesla, dejó la empresa después de que acusaciones de fraude en su contra provocaran una caída de las acciones de la compañía y una investigación del organismo regulador.



La compañía con sede en Seattle informó en un comunicado que había aceptado la dimisión de Trevor Milton, y que le sustituye en el cargo Stephen Girsky, miembro de la junta de Nikola y ex vicepresidente de General Motors (GM).



Fundada en 2015 por Milton para desarrollar camiones y pick up movidos por baterías eléctricas o pilas de hidrógeno, Nikola aún no ha producido un vehículo, pero consiguió asociaciones con grupos de renombre, como General Motors y el gigante alemán Bosch.



El anuncio con General Motors, conocido el 8 de septiembre, provocó que las acciones de la compañía se dispararan 41 por ciento en la bolsa de Nueva York.







Acusaciones contra Nikola



Pero dos días después, el fondo de inversión Hindenburg Research publicó un informe en el que acusa a la compañía de haber puesto en marcha un "fraude complejo" basado en las múltiples mentiras de su fundador, quien, continúa el texto, "engañó a socios para que firmen acuerdos al afirmar falsamente que poseen una amplia tecnología patentada".



Estas palabras hicieron que las acciones de Nikola se desplomaran 36 por ciento en tres días, y también provocó que el gendarme del mercado bursátil abriera una investigación, según informó Bloomberg.



En un comunicado en el que anunciaba su renuncia, Milton dijo: "La atención debe estar puesta en la compañía y su misión de cambiar el mundo, no en mí. Tengo la intención de defenderme de las falsas acusaciones formuladas contra mí".



Nikola negó la mayoría de las acusaciones vertidas por Hindenburg.



Sin embargo, Nikola no negó por completo uno de los supuestos fraudes denunciados por el grupo inversor. Se trata de un video de 2017 en el que se ve uno de sus prototipos circular.



Según Hindenburg, "Nikola hizo remolcar el camión hasta la cima de una colina en un tramo remoto de una carretera y simplemente lo filmó bajando la colina".



Nikola respondió "nunca haber dicho que el camión estaba funcionando con su propio sistema de propulsión en el video", sino simplemente que el vehículo estaba "en movimiento".