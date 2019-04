Fundamentalismo religioso frena avances de comunidad LGBT

Los derechos de la población lésbico-gay parecen tener un contexto poco favorable en el mundo, ya que grupos religiosos se están uniendo y pregonan discursos de odio hacia esta comunidad tan vulnerable, destacó Luz Elena Aranda, cosecretaria de la organización internacional ILGA LAC.Hoy en día, los movimientos fundamentalistas ocupan terreno, no solo en Asia sino también en América y Europa, y avanzan, alertó la cosecretaria de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, en América Latina y el Caribe (ILGA LAC).Refirió que el 5 de abril hubo una reunión en El Vaticano entre líderes de la comunidad LGBTTI y secretario de Estado, Pietro Parolin, donde reflexionaron que las religiones no pueden ser utilizadas como pretexto o para legitimar crímenes de odio y violencia.Aranda comentó sin embargo que hay otras religiones que actúan en su apoyo y esto debe servir para terminar con estas situaciones que no solo suceden en Asia sino en todo el mundo.Por ejemplo, dijo, la semana pasada entró en vigor en Brunéi un código penal basado en la sharia o ley islámica, que castiga con lapidación el sexo entre hombres y el adulterio, y prevé amputación de extremidades para sancionar otras conductas, impulsado por el jefe de Estado y primer ministro, el sultán Hassanal Bolkiah.Con esto, Brunéi se suma a países como Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Mauritania y zonas de Nigeria y Somalia, que también castiga con pena de muerte a la población lésbico-gay.La activista dijo que la pena de muerte en Brunéi ya estaba instaurada hace años pero no se ha aplicado como tal desde 1957, pero las reformas impulsadas desde hace cinco años han sacado una primera batería para diversos castigos, para llegar hasta esto último.Si bien es difícil que suceda la lapidación, porque según el código penal la persona que cometió el acto debe confesar que es culpable y haber testigos, "es importante resaltar que en pleno 2019 el sultán y primer ministro de Brunéi haga estas declaraciones y modificaciones".Por su parte, la coordinadora general de Fundación Arcoíris, Gloria Careaga, sostuvo que es un hecho lamentable que un sultanato tome la decisión de retomar las sagradas escrituras al pie de la letra, para imponer dichas sanciones a las personas.El problema, opinó, es que la resolución que tomó el sultán sigue un libro “sagrado” que fue escrito a través de los años y que incluso la misma Iglesia se ha actualizado poco a poco y ha modificado las interpretaciones que se han hecho en la biblia.La Iglesia Católica ha hecho cambios importantes para el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas y gays, hay una reflexión interna, por lo cual es una situación fuera de la realidad, apuntó Careaga.Refirió que ésta declaración aparece al tiempo que el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas y que se dedica al seguimiento de las personas LGBTTTI, hizo un llamado para que en 2030 estuviera totalmente despenalizada la condición homosexual en el mundo.Puntualizó que en estás situaciones, las religiones juegan un papel importante, ya que si el sultán utiliza un libro sagrado para fundamentar la decisión que tomó, entonces ellas tienen una responsabilidad muy grande, porque será un elemento que las organizaciones pueden utilizar, y exigir al Vaticano que emita un juicio al respecto.