‘Funden’ su debut

El sueño de debutar ganando en el inicio de la temporada 2019 de la LFA se fundió al no lograr doblegar por segunda vez en un partido inaugural a Fundidores de Monterrey en su casa, al perder Dinos 26-13.Por aire la defensiva morada fue vulnerable, no contuvo el ataque aéreo de los regios y fue ahí donde los atacaron más. En tanto, la ofensiva del cuadro saltillense no carburó al grado de sólo hacer un touchdown y otro los equipos especiales.Ahora Dinos tendrá que esperar a la próxima semana en casa para ver si consigue su primera victoria del torneo enfrentando a Raptors.Monterrey intentó fundir a Dinos en el primer cuarto con la anotación del mariscal de campo Rodrigo Maldonado, quien puso el 6-0 tras fallarse el extra.Sorprendida la defensa con ese touchdown, fueron los equipos especiales los que emparejaron las cosas, luego de que Kelton Drew bloqueara una patada de despeje y Daniel Razo la regresara a zona prometida con el 6-6, al fallar el adicional Óscar Reta.Fue hasta el segundo cuarto que Fundidores volvió a meter puntos al partido con gol de campo, algo que más tarde falló Reta y se perdiera la oportunidad de emparejar de nuevo las cosas en el estadio Nuevo León Unido.Dinos había estado jugando por tierra sin usar a sus receptores hasta que se dio cuenta de que esa era la forma de meterse al juego y fue de esa manera que Jesús Mata Charles conectó con Jaylon Lamar Mosley, colocando las cosas 13-9 a medio tiempo.Después del descanso Fundidores se acercó en la pizarra con gol de campo, con el 13-12, para luego con un pase de Maldonado darle la vuelta a la tortilla con el 20-13 al concretar la conversión de dos puntos.Y lo que no debía pasar sucedió, la ofensiva de Dinos se equivocó al ser interceptado Mata Charles, y que esa bola perdida se convirtiera en seis puntos de Monterrey, con lo que prácticamente amarraron el partido.