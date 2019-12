Funes Mori le da la victoria al Monterrey

¡Se acabó! ¡El encuentro de ida de la #GranFinal de la @LigaBBVAMX es para @Rayados!

El primer gol deen una Final cayó en el momento más oportuno, cuando no se veía claro el panorama y además una joya de chilena que le dio aun triunfo de 2-1 en la Ida de laen tiempo de compensación.Eljugó con ventaja numérica por más de 40 minutos, tras la expulsión de, pero no podía aprovecharla por falta de contundencia y dos atajadas enormes dea, pero de último minuto sacaron una victoria que los pone a 90 minutos de su quinto campeonato de Liga, que no ganan desde el Apertura 2010.La ilusión de la afición rayada hizo que desde la llegada del equipo al Gigante de Acero ya el “jugador número 12” hiciera su partido dejándole saber a su equipo que estaban con ellos en busca del campeonato.Con mantas gigantes en las tribunas que rezaban “la grandeza de este club se refleja en su gente”, ajuegos pirotécnicos y el grito tradicional del “¡Uno, dos, tres, chiquitibum, a la bim, bom, va, a la vio, a la vao a la bim, bom, va, Monterrey, Monterrrey, ra, ra, ra!”.América antes de arrancar el juego ya tenía un golpe en contra, pues Miguel Herrera se guardó a Renato Ibarra y no lo sacó ni a la banca, pensando ya incluso en tenerlo listo para la Vuelta. El Piojo puso a Jorge Sánchez en la lateral izquierda y a Sebastián Córdova como extremo derecho.El juego arrancó sin un dominador claro.mostrando que haber parado 18 días le iba a costar tomar ritmo, mientrasno podía imponer el dinamismo que traía delEl primer aviso de peligro fue de los regios, al minuto 7 con un tiro de. Pero no había más, predominaba el no dejar crecer al rival, cortar sus circuitos, pero nada de fútbol creativo, pues ninguno arriesgaba por miedo a cometer un error que aprovechará el otro equipo.Rayados hilvanó dos jugadas ofensivas que pusieron en predicamento a la zaga capitalina, entre el 25’ y el 26’, con proyecciones por derecha, pero sólo fueron aproximaciones. América respondió al 27’ con un tiro detras un córner que desviópara evitar el gol visitante.De la mano de, el Monterrey se adueñó del juego poco a poco, con el regio haciendo jugar a sus ofensivos y distribuyendo balones por ambos costados que cada vez hacían que Rayados se acercara al gol. Al 40’ vino otra mala noticia para el América, puestuvo que salir lesionado y fue reemplazado por Roger Martínez.América recibió un regalo de Navidad atrasado cuando Carlos Rodríguez marcó un autogol al 44’ al tratar de despejar un tiro depara el 0-1 de las Águilas.Un minuto más tardemarcó el empate tras recibir un balón peinado en tiro libre, la anotación la habían anulado,’pero luego de tres minutos de deliberación en else dio por bueno el 1-1 que festejó en grande el Gigante de Acero.Para el complemento ambos conjuntos salieron en busca de la victoria, pero de nuevo el VAR le jugó en contra a las Águilas, pues al 52’ elexpulsó a Sebastián Córdova, que había sido amonestado, por una falta sobreMiguel Herrera mandó apara nivelar la parte defensiva; mientras que Antonio Mohamed viendo el hombre de más envió apara tener mayor peso ofensivo y buscando irse con ventaja en el global al Azteca.Era claro que Monterrey iba a tener espacios y superioridad numérica y al 69’ Guillermo Ochoa evitó el gol al desviar un tiro de Pabon. El dominio rayado era intenso, pero estéril pues no era peligroso, el tiempo pasaba, no llegaba el gol y el América al 83’ casi se saca la lotería en una descolgada dondedisparó muy cerca del arco albiazul.Una vez más Guillermo Ochoa salvó su marco al 91’ al atajar sobre la línea de meta un remate de cabeza de Vincent Janssen, que los 52 mil 929 hinchas ya festejaban como gol, pero el grito se quedó ahogado.Sin embargo, al 92’ Rogelio Funes Mori con el sello de la casa marcó su primer gol, es más golazo, de chilena para el 2-1 que ahora sí se festejó en grande en el Coloso de La Pastora, luego que el árbitro lo dio por bueno tras checar el VAR.Ahora Rayados tendrá que ir ala mantener o incrementar la ventaja para volver a conquistar un título de Liga por primera vez desde el 2010.