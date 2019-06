Fustiga Alito en Saltillo a críticos dentro del PRI

El candidato para dirigir al PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que aquellos priistas que critican al partido, en realidad buscan la división.En alusión a las críticas de su contendiente, Ivonne Ortega, el Gobernador de Campeche con licencia dijo que un buen priista habla bien de su partido."Quien promueva la división, quien critique y no proponga, quien esté en contra de todo y a favor de nada, ni quieren la unidad de nuestro partido ni quieren que al partido le vaya bien", dijo durante un mitin en la sede del PRI Coahuila."¿Quién puede pretender dirigir a nuestro partido hablando mal de él, hablando mal de los compañeros del partido? Eso no lo hace un buen priista, un priista que quiere su partido, ama a su partido, habla bien de su partido y es leal con su partido".Su compañera de fórmula, Carolina Viggiano Austria, esposa del ex Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, resaltó el trabajo de las dirigentes de seccionales del PRI, quienes conocen a la militancia y las necesidades de los ciudadanos.Para el evento de Alejandro Moreno en Saltillo, la convocatoria y organización corrió a cargo del equipo de comunicación social del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme y no del equipo de comunicación del PRI Coahuila.Aunque los asistentes apenas ocupaban uno de los carriles del Bulevar Francisco Coss, para el evento cerraron ambos carriles y calles aledañas, donde estacionaron los camiones de rutas urbanas y autobuses de transporte de personal para el traslado de los asistentes.Cuestionado sobre el combate a la corrupción en el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas pidió que aquellos con responsabilidad sean denunciados y se les aplique la ley."Los corruptos tienen nombre y tienen apellido y a los que cometen un ilícito hay que castigarlos y hay que aplicarles la ley. El partido es muy grande, cada quien que responda por sus actos, el partido no va a defender a nadie, el partido va a trabajar firme y que cada quien hable por sus actos"."Hay que predicar y trabajar todos los días y con el ejemplo demostrarles que somos un partido que ha entendido los resultados electorales, que vamos a trabajar por tener claridad en el combate a la corrupción, a la impunidad, en tener propuestas".Cuestionado sobre las empresas fantasma a las cuales el Gobierno de Rubén Moreira pagó más de 400 millones de pesos, dijo que en ocasiones los adversarios mienten."En la política hay detractores, hay opositores, a todos ellos se les entiende que quieran buscar con una declaración espectacular o con mentiras decir que nosotros nos vinculamos a esos actos"."Nosotros lo que decimos es que nadie por encima de la ley, quien tenga algún tema judicial y legal, que presenten las denuncias y ahí se siguen los procesos correspondientes".